Senza lavoro per la pandemia, salvata sui binari dagli agenti del Commissariato di Barletta

Aveva deciso di togliersi la vita lanciandosi sotto un treno e, disperata, ha telefonato a suo marito per salutarlo. L'uomo, però, ha mantenuto il sangue freddo e ha chiamato la polizia.

Gli agenti del Commissariato di Barletta hanno quindi contattato la donna e, nel corso di una telefonata durata circa mezz'ora, hanno cercato di dissuaderla riuscendo a farsi dire dove fosse. Raggiunta la donna, che era a pochi passi dai binari, l'hanno portata in salvo. La coppia, a quanto si è appreso, ha perso il lavoro a causa della pandemia. I coniugi sono stati poi accompagnati in Commissariato, dove gli agenti hanno deciso di avviare una colletta coinvolgendo anche una parrocchia della città per aiutarli.

Fonte: Ansa.it