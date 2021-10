Timac Agro Barletta, incidente mortale: perde la vita lavoratore di una ditta esterna

“Alle 14 di oggi, nello stabilimento Timac Agro Italia di Barletta si è purtroppo verificato un incidente in circostanze ancora da definire compiutamente. A perdere la vita è stato il lavoratore di una ditta esterna addetta ai servizi di pulizia industriale. Desideriamo manifestare il più profondo cordoglio per quanto accaduto. Ai suoi cari e ai suoi colleghi sentiamo il dovere di testimoniare la nostra vicinanza e dolorosa partecipazione. Timac Agro Italia, unitamente alle autorità competenti, si è da subito attivata per chiarire nei tempi più brevi le dinamiche di quanto successo. Per ora Timac Agro ha potuto solo constatare che l’incidente è avvenuto nelle aree esterne e non è riferibile al ciclo produttivo dell’azienda”. Lo rende noto l'azienda con sede a Barletta.