Coronavirus, in Puglia frenano ancora i contagi: solo 86 casi e un decesso

Nelle ultime 24 ore in Puglia sono stati registrati 86 nuovi contagi su 12.977 tamponi elaborati. Registrato anche un decesso.

Questa la suddivisione dei contagi per provincia:

Provincia di Bari: 15

Provincia di Bat: 4

Provincia di Brindisi: 1

Provincia di Foggia: 21

Provincia di Lecce: 19

Provincia di Taranto: 22

Attualmente in puglia ci sono 2.209 persone positive; 135 ricoverate in area non critica e 20 in terapia intensiva.

Dall’inizio della pandemia in Puglia sono stati registrati 270.038 contagi totali su 3.837.678 di test eseguiti; 261.018 le persone guarite e 6.811 i decessi.

Questa la suddivisione dei contagi per provincia:

Provincia di Bari: 98.976

Provincia di Bat: 28.253

Provincia di Brindisi: 21.399

Provincia di Foggia: 47.553

Provincia di Lecce: 31.399

Provincia di Taranto: 40.983

Residenti fuori regione: 992

Provincia in definizione: 483