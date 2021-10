Tentato furto in appartamento, denunciati due molfettesi

Nei giorni scorsi, durante la notte, due cittadini molfettesi, padre e figlio rispettivamente di 47 e 18 anni, sono stati sorpresi dagli Agenti del Commissariato di Barletta mentre erano intenti ad armeggiare con degli attrezzi sulla serratura del portone di uno stabile, sito in via San Francesco d'Assisi.

All’arrivo della Volante i due cercavano di disfarsi dei grimaldelli e, innanzi alla richiesta di spiegazioni in merito alla presenza in quel luogo e soprattutto a quell’ora, non riuscivano a dare spiegazioni ed apparivano visibilmente nervosi.

Durante l’attività di controllo, gli operatori di Polizia accertavano che i due erano in possesso di grimaldelli, utili per garantire l’accesso fraudolento presso le abitazioni, e risultavano avere numerosi precedenti penali proprio per reati contro il patrimonio, tra cui il furto.

Padre e figlio venivano denunciati per tentato furto e gli arnesi atti allo scasso sequestrati.

Per entrambi scatterà il foglio di via obbligatorio, affinché non facciano più ingresso nel comune di Barletta.