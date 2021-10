Spazzamento meccanizzato Settefrati, ottimi risultati: servizio esteso ad altre strade

Nuovo importante risultato per il servizio di spazzamento meccanizzato, introdotto in via sperimentale dall’Amministrazione comunale d’intesa con Bar.S.A. S.p.A., con l’aggiunta di numerose vie del quartiere Settefrati.

In aggiunta alle zone già raggiunte dal servizio nel centro storico con evidenti risultati, l’efficace servizio raggiunge anche Settefrati e viene potenziato ulteriormente. Le strade interessate saranno lavate e sanificate con attrezzature e prodotti idonei a tale intervento, al fine di una maggiore pulizia a tutto vantaggio della cittadinanza.

«Le strade di Barletta sempre più pulite e soprattutto sanificate con l’utilizzo di attrezzature di ultima generazione». Così interviene l’amministratore unico di Bar.S.A. S.p.A. avv. Michele Cianci dopo aver visionato i risultati di pulizia ottenuti sulle strade interessate. «La nostra città continua a migliorare mostrandosi efficacemente anche verso l’esterno nella propria migliore forma. Il fine di tale servizio di spazzamento per tutti sarà di ottenere strade più pulite e una maggiore igiene. Insomma, un grande vantaggio per l’intera cittadinanza. I risultati sono agli occhi di tutti e lo dico con certezza avendo verificato personalmente lo stato delle strade dopo questo intervento ravvisando maggiore pulizia e igiene. Proseguiremo per estendere ancora di più questo servizio – conclude Cianci».

Di seguito le vie interessate attinenti al quartiere Settefrati.

Largo 2 Giugno

Lit. Ponente (da Via Violante a rondò Via Dicuonzo)

Piazza Nenni

Sottopasso Pedonale Via Einaudi

Via B. Paolillo

Via Boggiano (da Via Carducci a Via Milano)

Via Bonanno Da Barletta

Via Canne

Via Canne (da Via Togliatti a Via Martiri Xxii Settembre)

Via Carducci (da Via Einaudi a Via Boggiano)

Via Chiarielli L.

Via Cilea

Via De Deo

Via De Gasperi

Via Del Gelso

Via Della Repubblica

Via Dicuonzo (da Litoranea Di Ponente a Via R. Margherita)

Via Dicuonzo (da Via Canne a Via Carducci)

Via Dicuonzo (da Via R. Margherita a Via Canne)

Via Divagno

Via Don. M.Le Tato'

Via E. De Nicola

Via Einaudi

Via Fonsmorto

Via Francavilla (da Via Canne a Via Carducci)

Via Francavilla (da Via R. Margherita a Via Canne)

Via G. Bovio E Traverse

Via Graziano S.

Via M.Llo Cataldo

Via Manin (da Via Pepe a Via Boggiano)

Via Maranco

Via Marchisella G.

Via Martiri Xxii Settembre (da Via Canne a Via Einaudi)

Via Martiri Xxii Settembre (da Via R. Margherita a Via Canne)

Via Mons. Dimiccoli (da Via Dicuonzo a Via Pastrengo)

Via Mons. Dimiccoli (da Via Marchisella G. a Via Dicuonzo L.)

Via N. Parilli

Via Ofanto (escluso Fronte Scuola da Via R. Scommegna a Via Monzambano)

Via Orto Cicci Mininni

Via Orto Rago

Via Pastrengo

Via Pepe

Via R. Margherita (da Via Martire Xxii Settembre a Via Parilli)

Via R. Margherita (da Via Martiri Xxii Settembre a Via Boggiano)

Via R. Scelza

Via Sardella A.

Via Settefrati

Via Settembrini

Via Suor M. F. Sfregola

Via Togliatti

Via Ventrella

Via Violante ( Da Via R. Margherita a biforcazione Lit. Ponente)

Via Vista

Via Volta