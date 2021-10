Cimitero di Barletta, proseguono i lavori di manutenzione

Proseguono le attività programmate dall’Amministrazione Comunale per la sistemazione del cimitero. Sono stati infatti completati gli interventi di manutenzione straordinaria relativi al risanamento conservativo e alla messa in sicurezza dei rivestimenti lapidei dei colombari. Lo comunica il Sindaco, Cosimo Cannito, sottolineando che i lavori sono la risultante di una efficace cooperazione tra gli assessorati e i settori ai Lavori Pubblici e alle Manutenzioni.

Avviato in estate e concluso nei giorni scorsi, il progetto di riqualificazione ha interessato molteplici aree del cimitero, comportando una spesa complessiva di € 160.000,00. Dettagliatamente, si è provveduto alla sostituzione dei manti impermeabili danneggiati e delle copertine in pietra, al ripristino dell’intonaco ammalorato delle solette e dei frontalini, infine alla pitturazione degli stessi frontalini e dei solai intradosso.

Importante ricordare che alle opere ultimate si aggiunge la realizzazione di nuove 900 nicchie funerarie e di 420 ossari, cantierizzata nei mesi scorsi e in fase di avanzata esecuzione. Gli interventi compiuti e quelli prossimi al termine restituiranno il decoro e la sicurezza che la città richiedeva da tempo per il luogo sacro.