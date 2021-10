Crollo in via Roma, cerimonia per il decimo anniversario

Ieri, 3 ottobre, si è data continuità alla memoria delle vittime del crollo di via Roma: Tina Ceci, Maria Cinquepalmi, Matilde Doronzo, Giovanna Sardaro, Antonella Zaza, sono state ricordate in occasione del decimo anniversario. Dopo la deposizione di un omaggio floreale sul luogo del disastro da parte del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Giuseppe Moles e del vice Sindaco Marcello Lanotte alla presenza di autorità civili e militari, alle 12.21 si è svolta la breve e silenziosa pausa di riflessione nel corso della cerimonia promossa dalla locale Amministrazione.

“Commemorare le vite innocenti distrutte dalla tragedia – dichiara il Sindaco Cannito – rappresenta per le istituzioni e la società il sistematico richiamo alla coscienza civile, al dovere. Questa devastante pagina della storia cittadina deve indurci all’osservanza delle regole disciplinanti l’urbanistica, a riflettere sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, a tutelare più energicamente le donne dai diritti calpestati, a studiare con attenzione crescente ogni anomalia del nostro territorio. Nella lettura di questa terribile vicenda s’intrecciano numerosi temi importanti che, purtroppo, sono di attualità anche a distanza di un decennio. Promuovere e onorare la memoria delle operaie e della studentessa perite in via Roma deve renderci consapevoli che occorre farsi carico, sistematicamente, delle responsabilità che competono a tutti i livelli della comunità, dalle istituzioni ai singoli cittadini, affinché si progredisca e si affermi la tutela e il progresso collettivo. L’omaggio odierno deve suggerirci un pensare autocritico per capire se e quanto i comportamenti quotidiani di tutti noi sono aderenti ai doveri che la legge e il rispetto del prossimo ci chiedono di osservare. È questo il passo fondamentale da compiere. I cambiamenti positivi di cui dobbiamo essere interpreti rappresentino l’omaggio più autentico da tributare al ricordo delle nostre concittadine”.