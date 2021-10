Incidente in bici in via Boccaccio, operatore Bar.S.A. presta primo soccorso

«Ciò che è successo in via Boccaccio incarna davvero lo spirito di comunità e coscienza civica che vorremmo esistesse sempre. I ringraziamenti miei e di tutta la Bar.S.A., doverosi e di tutto cuore, per un atto spontaneo e proprio per questo importantissimo». Esprime il sentimento di tutta l’azienda l’amministratore unico di Bar.S.A. S.p.A. avv. Michele Cianci non appena venuto a conoscenza, attraverso la segnalazione di un cittadino, dell’azione di un dipendente a seguito di un incidente avvenuto in via Boccaccio che ha coinvolto un ragazzino in bicicletta. L’operatore Bar.S.A. alla guida del suo mezzo, si è dapprima posto a scudo della scena per prestare poi subito soccorso in attesa dell’intervento dei sanitari.

«L’azione del nostro dipendente, non clamorosa e non vantata - continua Cianci - la consideriamo una “semplice” questione di coscienza che rende quanto avvenuto ancora più prezioso. I nostri dipendenti sono persone squisite e sempre disponibili nella comunità. Non posso non pensare a quei facinorosi che pensano di risolvere tutto con la violenza, aggredendo chi svolge un lavoro così complesso. Forse è la migliore risposta, un “piccolo” grande gesto che rende onore non a Bar.S.A., non a me o alla dirigenza, bensì a tutti»