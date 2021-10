Selezioni Bar.S.A., pubblicate le batterie di domande per i test

L'avv. Michele Cianci, in qualità di amministratore unico di Bar.S.A. - Barletta Servizi Ambientali S.p.A., comunica che sono stati pubblicate tutte le batterie di domande previste per i test attinenti i vari avvisi di selezione pubblica per titoli ed esami già pubblicati. Si ricorda che detta selezione è finalizzata alla copertura di 17 posti, a tempo pieno e indeterminato, nei profili di operaio con mansioni rispettivamente di elettricista, fabbro/serramentista, falegname, muratore, pulitore, termo-idraulico, per i servizi di Facility Management.

Per verificare le domande, inserite per ognuna delle tipologie di selezione pubblica, si dovrà raggiungere il sito Trasparenza Bar.S.A.:

Sul sito sono visibili le sei selezioni (rinvenibili nella colonna “Oggetto”). Ognuna di queste è accompagnata da un piccolo simbolo a forma di lente di ingrandimento. Cliccando proprio su tale lente saranno mostrati i file in formato pdf contenenti le domande oltre alle informative relative alla selezione.

«Bar.S.A. prosegue nella sua opera di assunzione pubblicando tutte le domande relative ai nuovi bandi per copertura di posti a tempo pieno e indeterminato da inserire in organico». Puntualmente eseguito un esteso lavoro di compilazione domande, sottolineato dall’amministratore unico di Bar.S.A. avv. Michele Cianci.

«Andiamo controcorrente – conclude Cianci - volendo creare nuovi posti di lavoro. Il fine ultimo e stella polare della nostra azione è rendere beneficio all’intera cittadinanza con professionalità ben formate e capaci da inserire in organico. Concluderemo l’intera selezione entro il 2021 per procedere a rapide assunzioni».

In ragione dei vigenti protocolli Anti Covid-19 l’azienda sta procedendo a una valutazione relativa ai luoghi ove tenersi le prove.