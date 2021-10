Verde pubblico, al via trattamenti fitosanitari contro gli afidi

L'amministratore di Bar.S.A. S.p.A. avv. Michele Cianci, d'intesa con l’Amministrazione comunale, informa la cittadinanza che saranno applicati trattamenti fitosanitari sul patrimonio arboreo cittadino concernente la tipologia Quercus Ilex a partire dal prossimo lunedì 4 ottobre. La durata dell'intervento consiste in dieci giorni fatte salve le condizioni meteo (in caso di avversità che non permetterebbero la corretta esecuzione, le tempistiche slitteranno di conseguenza).

Tale tipo di intervento è atto a combattere la presenza degli afidi, insetti molto piccoli noti anche come pidocchi delle piante, e la secrezione nociva e zuccherina da essi prodotta detta melata. Si tratta di un liquido resinoso prodotto dall'organismo di questi insetti, che attira numerosi altri animaletti e parassiti, e crea l'ambiente propizio alla formazione di funghi oltre a generare un substrato colloso sulle strade e marciapiedi sottostanti le piante.

In tal modo sarà perfezionata un’attività di difesa fitosanitaria che Bar.S.A. S.p.A. metterà in opera tramite l'impiego di mezzi, operatori e tecniche tesi al contenimento degli organismi nocivi. Per l’intera operazione saranno utilizzati, infatti, prodotti a ridotto impianto ambientale e non nocivi per la cittadinanza. Successivamente, sarà operata anche un’opera di pulizia su strade e marciapiedi colpiti dalla melata.

L'attività, prevista nell'ambito della manutenzione ordinaria del verde pubblico, sarà espletata a partire da lunedì 4 ottobre, tranne la domenica e festivi, dalle 02.00 alle 06.00.