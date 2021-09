Green Pass, manifestanti minacciano di bloccare le stazioni: nella lista anche Barletta

C'è anche la stazione di Barletta nella lista di quelle in cui nella giornata di oggi, in occasione dell’entrata in vigore dell’obbligo di certificazione verde per viaggiare sui mezzi pubblici, sono previste le proteste pacifiche da parte dei “No Green Pass". L’intento, nemmeno tanto velato, è mandare in tilt i trasporti. Da quanto previsto, i manifestanti si sarebbero dati appuntamento sulla chat Telegram "Basta dittatura" in 54 scali ferroviari italiani e si incontreranno oggi alle 14.30 fuori dalle rispettive stazioni per poi entrare alle 15 e rimanervi sino a sera, bloccando così tutte le corse.

Immediata la reazione dei sindacati. "Diciamo no alle minacce di bloccare i treni nelle maggiori stazioni italiane" affermano unitariamente Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti, sottolineando che "auspichiamo un doveroso ripensamento da parte dei promotori della protesta". "I rischi connessi a una simile protesta sono evidenti e serve un piano di sicurezza per tutelare lavoratori e utenti", aggiungono i sindacati dei trasporti sottolineando quindi di "sostenere la campagna vaccinale tanto per i lavoratori che per gli utenti del servizio pubblico".

Nella lista della stazioni pugliesi anche quelle di Trani e Bisceglie.