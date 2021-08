Morto il prof. Michele Muggeo, diabetologo già presidente della SID

Nella notte del 23 agosto scorso è venuto a mancare il prof. Michele Muggeo, presidente della SID nel biennio 2000-2002, formidabile promotore della diabetologia italiana in tutte le sue articolazioni: scientifica, clinica, formativa, divulgativa. "Esempio fulgido di come debba essere un professore universitario e di quanto scrupoloso debba essere un medico. Un impareggiabile Maestro, dotato di una visione sempre lucida e di una non comune generosità", così lo ricordano i colleghi della Società Italiana di Diabetologia.

Nato a Barletta nel 1938, laureatosi a Padova nel 1964 e formatosi alla Scuola del Prof. Patrassi e poi del prof. Crepaldi, ha trascorso un lungo periodo di studio e ricerca presso la Diabetes Branch dell’NIH di Bethesda, MD, USA, nella seconda metà degli anni settanta e nei primi anni ottanta. Nominato professore ordinario di Endocrinologia nel 1980 ad Ancona, è stato chiamato a Verona nel 1982, dove ha fondato (letteralmente dal nulla) una Scuola Endocrino-Metabolica divenuta un riferimento importante nel panorama nazionale e internazionale. Presso l’Università di Verona ha svolto la sua instancabile, illuminata e trascinante attività accademica fino al 2009, anno della quiescenza.

La sua attività di ricerca ha spaziato con molte centinaia di pubblicazioni in vari settori della diabetologia, dai primi pioneristici studi sul recettore insulinico con Jesse Roth e Ronald Kahn, fino a quelli sull’epidemiologia del diabete e delle sue complicanze croniche. Incessante il suo stimolo allo svolgimento di attività di ricerca di alto livello e alla promozione di collaborazioni scientifiche e cliniche, continua la sua azione organizzativa di eventi grandi e piccoli volti a favorire la trasmissione delle conoscenze sul diabete a livello locale, regionale, nazionale ed internazionale.

Docente meticoloso nella preparazione delle lezioni agli studenti e agli specializzandi e delle relazioni a congressi e convegni, ha contribuito in maniera rilevante anche alla valorizzazione del ruolo dei diabetologi e dei centri diabetologici italiani e alla difesa dei diritti delle persone con diabete.



Fonte: www.siditalia.it