In piazza Plebiscito maltrattate da vandali le tartarughe dello stagno biologico

Accade nello stagno biologico di Piazza Plebiscito, accade la sera quando i volontari dell'Ambulatorio non ci sono.

Le tartarughe sono rettili intelligenti. Si avvicinano alle persone magari credendole di buona indole nella speranza di poter ricevere del cibo, mai invece si aspetterebbero di essere afferrate, estratte dall'acqua e lanciate in aria o contro le pietre del colonnato che sostiene la statua della Madonna, tra le risate e il divertimento squallido dell’autore e dei suoi compari. Uno degli aspetti più agghiaccianti è che si tratta di minori, si tratta di bambini e bambine.

"È accaduto qualche giorno fa, e prima ancora altre volte, si, oltre ai tanti atti vandalici perpetrati in Piazza Plebiscito che abbiamo denunciato ai Carabinieri ce ne sono tantissimi altri che abbiamo taciuto pure sui social come i furti praticamente quotidiani di bulbi e piante e l'avvelenamento dello stagno che causò la morte di oltre 50 pesci e di moltissime piante acquatiche.

Ma adesso basta, basta veramente - commenta Cosimo Matteucci - Le tartarughe stanno bene, questo è giusto precisarlo anche per rassicurare tutte le persone che le hanno donate, a stare male è la nostra comunità, soprattutto se si pensa che quelle persone hanno meno di 15 anni e questo apre interrogativi enormi e drammatici sulle capacità dei genitori di essere tali, di educarli ed insegnare loro a rispettare la vita, qualsiasi vita, valori e insegnamenti che molto probabilmente non possono trasmettere non avendoli nemmeno loro.

Questo è il disastro sociale e culturale in cui ci muoviamo quotidianamente, un disastro in costante, progressivo peggioramento per affrontare il quale chiederemo un nuovo incontro al Sindaco, anche per dotare la Piazza di un adeguato sistema di videosorveglianza e di fototrappole.

L’appello più importante è però a tutte e tutti voi.

L'appello è a tutte le persone che invece hanno quei valori, l’appello è a tutte e tutti voi che state leggendo queste parole: aiutateci a salvaguardare le aree verdi e tutte le vite che le abitano, non solo in Piazza Plebiscito ma in tutta la città. Aiutateci ad insegnare i valori umani più belli, in modo da poter anche solo sperare in una società migliore".