Weekend di Ferragosto, modifiche alla viabilità sulla litoranea di ponente

Emanata dall’Ufficio Tecnico del Traffico – Settore Servizi di Vigilanza l’ordinanza dirigenziale che istituisce la seguente regolamentazione viaria per il fine settimana di Ferragosto.

Venerdì 13, sabato 14 e domenica 15, dalle ore 20 sino alle ore 06 del giorno seguente, chiusura totale temporanea al traffico veicolare e divieto di transito sia lungo la Strada delle Salinelle (da ultimo lotto della controstrada del Lungomare Pietro Paolo Mennea – c/o Lido Massawa – a primo incrocio con strada Pantaniello) che sulla controstrada del Lungomare Pietro Paolo Mennea (tratto immediatamente dopo via Luigi Dicuonzo sino a Lido Massawa), ECCETTO per i veicoli delle FF.OO e di emergenza E PER I VEICOLI GIA’ IN SOSTA ALL’INTERNO DEL TRATTO STRADALE INTERDETTO AI QUALI E’ SEMPRE CONSENTITA L’USCITA SENZA INCORRERE IN ALCUN TIPO DI SANZIONE. .

Nelle stesse giornate, però dalle ore 23.30 sino alle 06 dell’indomani, identici divieti avranno valore sulla litoranea di Ponente nel tratto stradale dopo via Luigi Dicuonzo sino alla strada per le Salinelle.

I provvedimenti sono organici alla misure stabilite nel corso della riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica svoltasi nella giornata di ieri a palazzo di Città per affrontare le tematiche riguardanti la sicurezza della cittadinanza. L’ordinanza è su www.comune.barletta.bt.it