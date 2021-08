Degrado dopo la notte di San Lorenzo: appello di sindaco e Bar.S.A.

Notte di San Lorenzo da incubo dell’inciviltà, Bar.S.A. ritira per conferirli ben 55 carrelli di supermercato rubati e abbandonati dopo una sera di bagordi all’insegna del degrado e dell’incuria.

Godersi una serata poetica come la notte di san Lorenzo in cui poter esprimere desideri, è diventato il più prosaico esperimento di degrado che Barletta ricordi. Ben 55 carrelli di supermercato, rubati ed usati per trasportare sulla spiaggia una quantità immensa di vettovaglie e accessori, sono stati il triste spettacolo che si è posto davanti agli operatori Bar.S.A. che con diligenza hanno rimosso entro questa mattina.

<È davvero allucinante quello che è accaduto durante la notte di San Lorenzo a Barletta. Trasformare un tradizionale momento di aggregazione e socialità in una disgustosa manifestazione di inciviltà non lascia indifferenti le istituzioni>>. Così il sindaco di Barletta, Cosimo Cannito, commenta la notizia delle decine di carrelli dei supermercati rubati, danneggiati e abbandonati, insieme a notevoli quantità di rifiuti, lungo la litoranea Pietro Paolo Mennea dopo i festeggiamenti per la ricorrenza.

Continua il sindaco: <<Non intendo che simili situazioni si ripetano in occasione dell’imminente Ferragosto, per cui ho richiesto al prefetto di Barletta Andria Trani, Maurizio Valiante, la convocazione di un tavolo per la sicurezza e l’ordine pubblico affinché si predispongano adeguate misure per procedere a un immediato giro di vite con dei controlli interforze. E a tal proposito è già stato convocato per domani, alle ore 12 a Palazzo di Città, un incontro al quale parteciperà la dirigente del locale Commissariato, Francesca Falco. Chiederò in tale circostanza un’azione fortemente repressiva che non faccia sconti a nessuno. Tuttavia, a prescindere dall’impegno delle istituzioni e delle Forze dell’Ordine alle quali spetta il controllo del territorio, è importante domandarsi dove sono, cosa fanno i genitori degli autori di queste bassezze che non possono essere ridimensionate a “ragazzate”. Si rendano conto che con queste condotte Barletta diventa impresentabile e l’impegno dei concittadini civili e operosi risulta compromesso. Nemmeno deve valere la logica della cosiddetta minoranza, che non merita alcuna giustificazione di comodo. Occorre responsabilità, educazione, senso civico e rispetto per tutti. La città non deve essere sfregiata da questi barbari>>.

Sempre dal sindaco Cannito, infine, un augurio di pronta guarigione ai feriti nell’incidente avvenuto stamane lungo la litoranea di Ponente, con l’invito al rispetto delle regole dettate dal Codice della Strada. <<Anche la correttezza alla guida dei mezzi – conclude il sindaco – è un’espressione di rispetto nei confronti del prossimo, una forma di buona educazione. Rallentare, fermarsi in prossimità degli attraversamenti pedonali, evitare manovre rischiose è un segnale di civiltà. Ricordiamolo>>.

«Barletta non merita questa degrado, questa inciviltà, questa ignorante ostentazione di maleducazione e reati contro il bene comune. Qui non si tratta solo di segni evidenti di inciviltà ma anche e soprattutto di violazioni del codice penale per i reati di furto, danneggiamento ed incendio doloso, spero che i titolari dei supermercati vittime di furto procedano nelle denunce di rito». Durissimo si esprime l’amministratore unico di Bar.S.A. S.p.A. avv. Michele Cianci, visibilmente stupito di simili spettacoli. «Non è un problema per i nostri angeli, i nostri operatori abituati a lavori eccezionali per poter mostrare a turisti e residenti virtuosi la migliore litoranea possibile. Il problema rimane nella grandissima inciviltà di pochi giovani, di poche teste calde che diventano portavoce di un’intera comunità all’esterno. Comunità che, sono sicuro, non vuole e non gradisce simili spettacoli perché fatta di tante persone per bene che non ammettono cose simili. Mi indigno e sono convinto nel duro intervento del nostro Prefetto, Dott. Maurizio Valiante, da sempre sensibile a queste problematiche, affinché agisca preventivamente anche per la notte di Ferragosto per prevenire tali reati, commessi in grande maggioranza dai minori che, comunque, sia ben chiaro, non sono esenti da punizioni e da interventi del Tribunale competente anche attraverso l’ausilio degli assistenti social. Pertanto auspico che tali comportamenti vengano verificati dalle forze dell’ordine e pesantemente sanzionati – conclude Cianci»