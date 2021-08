Ascensori sottopasso via Milano, c'è il nulla osta tecnico del Ministero

Il 29 luglio scorso il Ministero delle Infrastrutture e Mobilità ha finalmente rilasciato, dopo lunghe ed elaborate procedure, il nulla osta tecnico al regolamento d’esercizio degli ascensori da aprire al pubblico presso il sottopasso pedonale di via Milano – via Fracanzano.

"Siamo soddisfatti del via libera ministeriale – dichiara il sindaco Cosimo Cannito – senza del quale non potevamo procedere speditamente all’attivazione degli ascensori. Il nostro impegno è stato costante affinché si riducessero i tempi, ma le procedure e le autorizzazioni per un ascensore destinato al pubblico servizio sono notevolmente differenti rispetto a quelle di macchinari analoghi destinati ai privati. Si tratta di iter articolati assimilabili a quelli per l’attivazione di strutture molto più complesse come, per esempio, le funivie. Il prossimo passo,

che spetta al Comune, è quello di provvedere alla stipula di un regolare contratto di manutenzione e di pronto intervento d’emergenza in caso di blocco dei macchinari. Siamo fiduciosi di poter attivare quanto prima gli ascensori e offrire, finalmente, un servizio utile per l’intera cittadinanza".