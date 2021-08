"Amedeo, torna presto a correre!", il sindaco di Barletta in visita a Bottaro in ospedale

Tre fratture ed una lussazione, il ricovero non finirà oggi per il sindaco Bottaro come sperato e nel frattempo riceve la visita in ospedale del primo cittadino di Barletta, Cosimo Cannito. Amedeo Bottaro è ricoverato da sabato pomeriggio in ospedale, il Dimiccoli di Barletta, dopo esser stato vittima di un incidente. Una visita di cortesia istituzionale tra sindaci, ma anche un modo per esprimere vicinanza, quella di Cannito, apprezzata dal primo cittadino tranese.

Si prospetta una degenza di un mese circa per Amedeo Bottaro, prima di poter tornare pienamente operativo.