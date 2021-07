Festa patronale, viabilità e parcheggi a Barletta

In occasione dei solenni festeggiamenti per i Santi Patroni della città, nei giorni 10, 11 e 12 luglio, è prevista una serie di misure per disciplinare convenientemente la viabilità e tutelare la sicurezza pubblica, adottando le cautele utili nelle situazioni di grande affluenza, così come disposto dalla Prefettura di Barletta Andria Trani.

Un’articolata ordinanza dirigenziale del settore Servizi di Vigilanza - Ufficio Traffico, già pubblicata all’Albo Pretorio e che si invita a consultare su www.comune.barletta.bt.it , regolamenterà la sosta ed il transito dei veicoli nelle strade interessate dall’evento, dalle ore 06 di sabato 10 luglio alle ore 02 di martedì 13 luglio. Le limitazioni riguarderanno, oltre al lungomare Pietro Paolo Mennea e alla sua controstrada per l’allocazione di bancarelle e automarket, le piazze Castello e Marina, le vie Carlo V D’Asburgo, Mura S. Cataldo, S. Andrea, Mura del Carmine, Ferdinando Cafiero, delle Capitanerie di Porto, Cristoforo Colombo, Prascina, San Samuele e il tratto stradale della Lega Navale adiacente via Cafiero. Sempre dal 10 al 12 luglio da segnalare la revoca dell’ordinanza dirigenziale sui parcometri solo per il tratto del lungomare Mennea da via S. Samuele a fine via Cafiero.

Parcheggiare sarà possibile, a pagamento, in via Leonardo da Vinci e nelle zone dedicate del Lungomare Mennea. Gratuito il parcheggio a raso del centro commerciale Ipercoop/Mongolfiera.