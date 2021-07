Rigenerazione urbana, al via lavori fogna bianca nel quartiere Borgovilla

Saranno cantierizzati da oggi, lunedì 5 luglio, i lavori di potenziamento della rete di smaltimento delle acque piovane nel quartiere Borgovilla.

L’intervento consisterà nella realizzazione di nuove condotte di fogna bianca in via Madonna della Croce per una lunghezza di 143 metri ed in via Barberini per 115 metri con la formazione di nuovi pozzetti di derivazione muniti di caditoie stradali da realizzare nei vari incroci. I lavori, il cui progetto esecutivo è stato realizzato dai tecnici del Settore lavori Pubblici per un importo € 230.000,00, serviranno a favorire il rapido deflusso delle acque piovane nella rete esistente di smaltimento di fognatura bianca, riducendo notevolmente i disagi ai pedoni e al transito veicolare che attualmente si riscontrano al verificarsi di piogge improvvise.

La ditta incaricata è l’Impresa Sassi Strade S.r.l. di Matera che nei giorni scorsi ha già provveduto alla esecuzione delle indagini dei sotto-servizi esistenti nelle strade oggetto di lavorazioni ed in particolare le rilevazioni geo-radar e la video-ispezione delle condotte esistenti al fine di garantire la sicurezza dei cittadini e delle maestranze in cantiere durante il corso dei lavori. I lavori rientrano nel più ampio programma di interventi finanziati dai fondi P.O.R. Puglia 2014-2020, Asse XII “Sviluppo Urbano Sostenibile”, Azione 12.1 “Rigenerazione Urbana Sostenibile” (SISUS).

“Continuiamo a profondere un impegno costante per migliorare la vivibilità nella nostra città – hanno dichiarato il sindaco Cosimo Cannito e l’assessora Lucia Ricatti – e questi interventi, che si possono eseguire durante il periodo estivo, mirano proprio a risolvere un problema che si ripete inevitabilmente di fronte a brusche precipitazioni che creano tanti problemi agli utenti della strada. I lavori dureranno quattro mesi e per questo, cari cittadini, vi invitiamo ad avere pazienza e a sopportare gli inevitabili disagi dovuti agli scavi e alle variazioni della circolazione veicolare.

Ma non ci fermiamo qui. Grazie ai progetti preparati dai nostri tecnici e finanziati dalla Regione Puglia nell’ambito della Rigenerazione Urbana Sostenibile sono numerosi i settori interessati da interventi alcuni dei quali già avviati come quelli per l’efficientamento energetico iniziati nelle palestre di quattro edifici scolastici (“Dimiccoli”, in via Mura del Carmine, “Moro”, in via Monsignor Dimiccoli, “Fieramosca” in via Botticelli, “Fraggianni”, in via Vitrani) che saranno ultimati prima dell’avvio delle attività didattiche 2021/2022 “.