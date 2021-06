Rottura cavi alta tensione, disagi al sottovia Alvisi per intervento Enel

L’improvvisa rottura dei cavi di alta tensione avvenuta ieri sera ha provocato un black out nei quartieri Patalini e Santa Maria. Si è reso pertanto necessario intervenire con la massima urgenza per la loro riparazione, al fine dell’immediato e regolare ripristino dell’erogazione di energia elettrica nei quartieri interessati.

Tale intervento ha provocato, questa mattina, importanti disagi agli automobilisti con blocchi della viabilità nei presi del sottovia Alvisi, luogo dell’intervento ad opera di ENEL.

Dichiara il sindaco Cosimo Cannito: "L’Amministrazione si scusa con i cittadini per l’accaduto. Accerteremo le responsabilità, soprattutto per sapere se sono state trasmesse, con anticipo, comunicazioni dei lavori ENEL ai competenti settori del Comune, in modo da consentire una migliore organizzazione delle operazioni ed evitare situazioni critiche in orari cruciali. Analoghe, incresciose situazioni non devono ripetersi".