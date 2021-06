Crolla facciata di una palazzina in via Curci, ipotesi fuga di gas

Una fuga di gas potrebbe essere stata la causa del crollo della facciata di una palazzina in via Curci, traversa di via Roma, questa sera poco dopo le 21 a Barletta. Ci sarebbero dei feriti. Sul posto è già operativa una squadra di Vigili del fuoco. I soccorritori hanno iniziato a rimuovere le macerie a mano per estrarre i feriti, che dovrebbero essere tre. Da poco è giunta in ausilio anche una piccola ruspa. Arrivato anche il sindaco Cosimo Cannito. VIDEO

AGGIORNAMENTO: I feriti sono due uomini e una donna. Uno dei due uomini rimasti feriti è il tecnico che era stato chiamato per intervenire su una bombola di gas apparentemente difettosa. (Fonte ANSA)

Le tre persone rimaste ferite non sarebbero in pericolo di vita.