Avaria al motore, Capitaneria di Porto soccorre imbarcazione a Barletta

Nel corso della mattinata di oggi, 12 giugno, la Motovedetta della Capitaneria di Porto di Barletta ha prestato soccorso ad una unità da diporto.L’imbarcazione, partita dal porto di Barletta, stava navigando verso Sud quando è sopraggiunta un’avaria che ha lasciato gli occupanti in balia della corrente. Le persone a bordo dell’unità riuscivano a contattare la Sala Operativa della Capitaneria tramite il numero per le emergenze in mare “1530” ed immediatamente veniva disposto l’intervento della dipendente Motovedetta CP845 che raggiungeva l’unità a circa 2 miglia a sud dal porto, traendo in salvo le persone a bordo.

Con l’inizio della stagione estiva, si rende necessario sensibilizzare l’utenza del maread una più attenta e responsabile fruizione del mare.