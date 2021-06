Bitumazione strade a Barletta, dall'8 giugno partono i lavori

Inizieranno martedì prossimo, 8 giugno, i lavori per asfaltare numerose strade interne dell’abitato nei quartieri Borgovilla, Patalini, Settefrati e nella zona 167.

Primo cantiere in via Ponchielli, a seguire tutti gli altri interventi, distribuiti in un arco di 90 giorni. La spesa complessiva è di € 198.000. Ecco l’elenco completo dei percorsi compresi nel programma di risanamento della pavimentazione.

Via Ponchielli (tratto lato numeri civici pari ad esclusione delle zone di parcheggio).

Via Dicuonzo, nel tratto tra l’incrocio di via Prascina e la rotatoria sul lungomare Pietro Paolo Mennea.

Parte della rotonda distributrice di raccordo fra via Donizetti, via Traetta e via Paisiello.

Via Palmitessa (intero tratto lato mare a ridosso della chiesa Santissima Trinità).

Via Palmitessa (porzione lato monte verso le abitazioni fra i civici 14 e 48).

Svincolo uscita Strada Statale 16 bis (Zona Patalini).

Rotatoria di raccordo tra via Dante Alighieri, via Pascoli e via Boccaccio.

Via Dante Alighieri in entrambi i sensi di marcia, tratti tra le rotonde di raccordo (in via Petrarca, via Pascoli e via Boccaccio).

Il sindaco Cosimo Cannito e l’assessora alle Manutenzioni Lucia Ricatti condividono il rilievo delle opere, poiché <<Emblematiche di una città dove il governo locale punta a migliorare la sicurezza e l’accessibilità dei percorsi, senza dubbio tra le esigenze primarie manifestate dai cittadini in tema di decoro urbano. È un investimento compiuto con equi criteri di scelta operativa condivisi con la IV Commissione Consiliare Permanente Lavori Pubblici, presieduta dal consigliere Ruggiero Dicorato, avendo approvato il programma a margine di un’accurata valutazione delle urgenze segnalate in ogni quartiere, inclusa la zona di espansione. Il restyling ci restituirà una immagine di Barletta più funzionale e aderente all’impegnativa idea di concreta efficienza con la quale l’Amministrazione si misura, giorno dopo giorno. Certo la fase di cantiere comporterà qualche disagio ma sarà fatto il possibile per ridurne l’incidenza e non appesantire il traffico. Contiamo sul responsabile contributo di collaborazione che la comunità saprà offrire e per il quale esprimiamo sin d’ora gratitudine>>.

E proprio per disciplinare la circolazione veicolare e salvaguardare la pubblica e privata incolumità durante i lavori è stata emanata, dal Settore Servizi di Vigilanza, un’ordinanza dirigenziale. Il provvedimento, consultabile sul sito istituzionale www.comune.barletta.bt.it stabilisce, tra l’altro, che di volta in volta sarà istituito il divieto di sosta con rimozione dalle ore 0.00 alle 24.00 e il divieto di transito a tutte le categorie di veicoli lungo le strade interessate. La ditta esecutrice, organizzando la segnaletica in prossimità del cantiere avrà facoltà di gestire i divieti modulandoli in relazione alle difficoltà tecnico/operative, con chiusura completa o parziale della carreggiata.