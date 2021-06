Giardini in via Dante Alighieri dedicati all'ex sindaco Giuseppe Dicuonzo

Giardini di via Dante Alighieri, l’intitolazione all’ex sindaco Giuseppe Dicuonzo diventa un momento di festa per la comunità.

Il primo giorno di giugno, ancora primaverile e associato a un periodo luminoso e fresco. Alle sei di pomeriggio i giardini di via Dante Alighieri sono inondati di una luce già dorata, ma ciò non stupisce quanto vedere tanti cittadini di Barletta far compagnia a gruppi di ragazzi intenti a giocare a calcio e in altre attività all’aperto. Tra gli inni di una festosa banda musicale, tanti sono giunti per vedere di persona un parco “recuperato”, che i più pensavano fosse privato o appannaggio di pochi. Comunque abbandonato nel consueto e abusato concetto di “periferia”.

«Abbiamo considerato giusto che tanto verde, tanto spazio, tante possibilità, fossero restituite a tutti i cittadini». Felice e gioioso l’amministratore di Bar.S.A. S.p.A. avv. Michele Cianci, interviene in questo momento di festa cittadina, in questo nuovo spazio ritrovato.

«Abbiamo lavorato alacremente, e di questo ringrazio tutti gli operatori Bar.S.A., in sinergia con l’amministrazione comunale. Con il sindaco Cosimo Cannito, sostenitore di quest’opera, abbiamo subito trovato un’intesa. Purtroppo il periodo non è stato dei più felici e ha dilatato i tempi, ma oggi siamo qui nella doverosa intitolazione a “Pino” Dicuonzo. Personalità memorabile e politico esemplare».

Ospite d'onore dell'intitolazione è stata Palma Giannuzzi, moglie dell'ex sindaco Dicuonzo, accompagnata dalle figlie Chiara e Armanda. Stretti intorno a loro gli amici di sempre che, come tanti, sono intervenuti tra i rinnovati viali tra gli alberi, con curiosità e compiacimento. Tanta emozione al rivelarsi della targa commemorativa, ormai i giardini “Dicuonzo” diventano parte buona della città della Disfida.

«Distinguere tra pubblico e privato è stata una bella conquista: continua il sogno di una Barletta più bella, a misura di ragazzi, di famiglie, piena di verde. Un sogno oggi più vicino, ma a cui continueremo a lavorare con sempre maggior vigore. Possiamo cambiare ogni tassello di questa bella città, con l’aiuto dell’amministrazione comunale e di tutta la cittadinanza».

<<Considero un dovere, di ordine istituzionale e di riconoscenza, intitolare i Giardini di Viale Dante Alighieri, attrezzati e recuperati alla fruizione pubblica, a Giuseppe Dicuonzo,

che nel suo breve mandato di Sindaco si dedicò, con autentico impegno, ad accrescere il bene della nostra comunità. “Pino”, come tutti lo chiamavamo, scomparso in giovane età, aveva il dono dell’empatia semplice e popolare. Merita l’ideale, corale abbraccio di Barletta che saprà indicarlo anche alle generazioni future come esempio di Sindaco.

L’omaggio dell’Amministrazione comunale deve anche rappresentare una testimonianza di sentita considerazione nei confronti dei suoi cari e di tutti coloro che gli hanno dimostrato, nel tempo, sincero affetto>>. Così il sindaco di Barletta Cosimo Cannito sottolinea il rilievo dell’intitolazione dei giardini pubblici di viale Dante Alighieri alla memoria di Giuseppe Dicuonzo, che fu primo cittadino di Barletta per poco più di un anno, tra il 1989 e il 1990. La cerimonia è in programma alle ore 18 di martedì 1° giugno (data simbolica, ricorrendo infatti

l’anniversario della nascita) e si svolgerà alla presenza dei familiari che saranno accolti dalle autorità e da tutti i cittadini che vorranno presenziare.