Accessibilità spiagge a disabili, progetto per passerelle fino al mare

Una importante iniziativa è stata presa dalla Giunta Comunale in tema di sostegno alle persone diversamente abili e di garanzia della libertà di accesso e fruizione delle aree demaniali. Nella giornata di ieri, infatti, è stata approvata una delibera che dà il via libera a un progetto relativo alla realizzazione di interventi miranti proprio a favorire l’accessibilità al mare a chi ha difficoltà motorie o soffre di mobilità ridotta.

Il progetto, che parteciperà ad uno specifico avviso regionale con un finanziamento di massimo 20.000 euro, prevede il prolungamento fino all’acqua di due passerelle, già esistenti, con una pedana amovibile in plastica gommata anticorrosiva. La prima è adiacente la Spiaggia dei Militari (accesso da viale Regina Elena a levante), la seconda è situata a fianco del lido Massawa (al termine del lungomare Pietro Mennea a ponente). Il progetto comprende per ogni spiaggia l’installazione di un bagno chimico e di uno spogliatoio con la presenza di una sedia job.

“Siamo particolarmente soddisfatti – hanno dichiarato il sindaco Cosimo Cannito e le assessore alle Manutenzioni Lucia Ricatti e alle Politiche sociali Marianna Salvemini – di questa iniziativa finalizzata a ridurre le difficoltà di chi deve affrontare eccessivi ostacoli per godere del legittimo contatto con il mare. Il nostro obiettivo è ridurre il più possibile le barriere per i nostri concittadini nel pieno ossequio del dovuto diritto alla mobilità per tutti. Esortiamo chi frequenta le spiagge in questione a rispettare le strutture che verranno installate per garantirne l’utilizzo da parte degli utenti.”