Mezzo chilo di cocaina in un box auto, arrestato 33enne a Barletta

I Carabinieri della Compagnia di Barletta hanno arrestato L.R., 33 anni, pregiudicato di Barletta, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente tipo cocaina.

I militari hanno sorpreso l’arrestato mentre era intento a tagliare 580g di cocaina all’interno di un box auto di un condominio ubicato al piano -1 di un condominio residenziale all’estrema periferia est della città. Il box auto era stato trasformato in una vera e propria centrale per il taglio e successivo confezionamento della droga. Infatti sono stati rinvenuti frullatori, bilancini di precisione e sostanza per il taglio dello stupefacente che se immesso sul mercato avrebbe fruttato circa 15.000 euro.