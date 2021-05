Tentato furto in stazione, Polfer Barletta arresta tre borseggiatori

Di recente, nella stazione di Barletta e sulla tratta ferroviaria di competenza, sono stati commessi alcuni furti in danno di viaggiatori, sia all’atto della salita che a bordo di treni della lunga percorrenza. A seguito delle segnalazioni e delle denunce acquisite dal Posto di Polizia Ferroviaria di Barletta, sono scattate mirate attività d’indagine che hanno consentito agli agenti coordinati dall’Ispettore Nicola Amoroso, di giungere all’identificazione dei soggetti responsabili dei reati predatori.

Nelle prime ore della mattinata di giovedì 21 maggio è scattata l’operazione da parte dei poliziotti che dopo aver individuato i tre soggetti, intenti ad individuare la propria vittima sul secondo binario, si mimetizzavano tra i numerosissimi viaggiatori che in quel momento si trovavano in stazione in attesa dell’arrivo del treno Freccia Argento Lecce-Roma, pronti ad intervenire nel caso in cui i soggetti attenzionati avessero messo in atto i loro intenti.

All’arrivo del treno, difatti, i tre uomini con tecniche tipiche dei borseggiatori ed un’azione coordinata e repentina tra loro, prendevano di mira un ignaro viaggiatore. In particolare mentre due di loro lo ostacolavano alla salita sul treno l’altro complice tentava di sfilargli il portafogli.

Tenuto conto che l’azione posta in essere dal trio iniziava a terra e proseguiva sino a bordo del treno FA8302, i poliziotti, senza alcun altro indugio, decidevano di salire sul treno per interrompere il reato che si stava compiendo ai danni del viaggiatore e bloccare i responsabili nel più breve tempo possibile, tenuto conto del delicatissimo ambito in cui si stava operando.

E’ proprio in questo momento che scattano le manette per i tre soggetti, che si vedevano a loro volta sorpresi e bloccati dagli agenti che interrompevano l’azione criminosa rincuorando il malcapitato viaggiatore il quale ringraziava di tutto cuore per l’operato della Polizia Ferroviaria.

I tre uomini, pluripregiudicati baresi, sono stati tratti in arresto per tentato furto aggravato, in concorso tra loro e sottoposti agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.