Arresto per omicidio Palmitessa, il plauso del Prefetto BAT Valiante

Vaccini, la lunga attesa fuori dal Dimiccoli dei pazienti oncologici: «Oltre 100 persone al freddo»

Cronaca

Una paziente andriese 74enne lamenta la disorganizzazione: «La nostra convocazione era per le 9.00 e noi siamo arrivati con qualche minuto in anticipo: sono le 11 e ancora non siamo stati chiamati dentro per il vaccino»