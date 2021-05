Incidente in via Torino fra auto e moto: ferita una donna

Un'auto in retromarcia ha impattato una moto con due persone a bordo, in via Torino a Barletta, verso le 12.15 di oggi, 11 maggio.

Da chiarire l'esatta dinamica, ma a causa del tamponamento, la donna, che sedeva dietro, è caduta battendo la testa. Sul posto i soccorsi del 118, che hanno trasportato la donna presso l'ospedale "Bonomo" di Andria.