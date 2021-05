Vaccini, in arrivo a Barletta 2.300 dosi di Moderna

Arrivano domani mattina a Barletta i furgoni SDA, corriere espresso di Poste Italiane, per la consegna di 2.300 dosi di vaccini Moderna.

Nelle prime ore di domani, 7 maggio, infatti, alcuni mezzi speciali, attrezzati con celle frigorifere, prenderanno in carico i vaccini della casa farmaceutica Moderna per concludere il loro viaggio intorno alle 10.00, in modo da raggiungere per la consegna la destinazione finale presso l’Ospedale Dimiccoli, in viale Ippocrate, 15.