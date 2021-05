L’Amministrazione comunale di Barletta chiede l’Esercito per il controllo del territorio

Il Sindaco Cosimo Cannito e l’Amministrazione comunale di Barletta, settore Attività produttive, chiedono l’intervento dell’esercito sul territorio comunale, congiuntamente a quello delle forze dell’ordine e della polizia locale. Ciò al fine di garantire a tutti gli esercenti e operatori commerciali di operare serenamente, al riparo da coloro che, mettendo in atto condotte sregolate, comprometterebbero l’andamento stesso delle attività già duramente provate.

In tal modo l’Amministrazione comunale accoglie l’indicazione proposta dal consigliere comunale Flavio Basile per favorire, ora più che mai, l’interlocuzione e il dialogo con le associazioni di categoria, per lo studio di politiche e attività che siano d’impulso per l’imprenditoria e per il commercio locali.