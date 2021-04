Sostegno fitto casa 2019, importanti novità

E’ di euro 2.560.424,28 la somma destinata a favore del sostegno dei canoni in locazione annualità 2019. E’ stato fatto tutto lo sforzo possibile dall’Amministrazione per reperire risorse comunali di cofinanziamento del contributo regionale, al fine di soddisfare i bisogni di tutte quelle famiglie che, pur ammesse nella fascia B delle graduatorie comunali per il beneficio del fitto casa, di fatto, sarebbero rimaste escluse dall’erogazione del contributo per esaurimento delle risorse disponibili.

Tale risultato è stato possibile anche grazie all’indirizzo e condivisione delle Commissioni consiliari VI^ “ Affari socio sanitari – sport e tempo libero” e III^ “Affari finanziari”.

La graduatoria così formata sarà prontamente inviata alla Regione affinchè si possa procedere in tempi celeri all’erogazione del contributo fitto casa.

“E’ comunque nostro impegno - ha dichiarato il sindaco Cosimo Cannito - verificare le condizioni finanziarie che consentano di anticipare la quota del contributo di competenza regionale con risorse comunali, al fine di sostenere quanto prima i cittadini che vivono un disagio socio-economico aggravato dalla emergenza sanitaria.”