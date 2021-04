Efficientamento energetico, al via i lavori in 4 scuole di Barletta

Con l’efficientamento energetico in quattro edifici scolastici della città prende concretamente il via la SISUS, la Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile.

Per definire con esattezza le date di inizio dei lavori, il Sindaco Cosimo Cannito incontrerà nella mattinata di martedì 27 aprile nella sala Giunta municipale i dirigenti scolastici delle scuole interessate, ovvero l’elementare “Fraggianni” e le medie “Fieramosca”, “Moro” e “Dimiccoli”. Parteciperanno agli incontri anche l’assessora alle Manutenzioni Lucia Ricatti e il dirigente Donato Lamacchia.

Gli interventi programmati saranno possibili grazie alle risorse assegnate dal POR Puglia (fondi FESR 2014 – 2020), in seguito alla partecipazione dell’Ente al bando regionale che ha ammesso a finanziamento numerosi progetti per riqualificare Barletta. Nel settore scolastico, il finanziamento disponibile ammonta a complessivi 510.000 euro, 127.500 euro per ciascuna scuola.

In dettaglio, i lavori, che riguarderanno prevalentamente le aree palestra.