Nuova sede Comando Vigili del Fuoco BAT a Barletta, al via con la progettazione definitiva

E’ stata finalmente avviata la procedura per l’affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva del nuovo Comando dei Vigili del Fuoco della BAT, che sarà realizzato nell’ “ex mattatoio” di Barletta. Il Corpo dei Vigili del Fuoco, così come tutti gli operatori della sicurezza, svolge ogni giorno un lavoro prezioso e fondamentale per la sicurezza dei cittadini, che assume un’importanza ancora maggiore in questo difficile e drammatico periodo di pandemia. La possibilità di avere una sede adeguata consentirà ai nostri Vigili del Fuoco di svolgere il loro delicato compito al meglio.

"Auspico che la nuova sede possa essere completata e diventare operativa nel minor tempo possibile, in modo da poter consentire, con l’aumento della pianta organica e con la dotazione di nuovi e ulteriori mezzi, di offrire un servizio sempre più efficiente, a tutela della sicurezza della popolazione", dichiara il consigliere comunale e regionale Ruggiero Mennea.