Centro comunale di raccolta in zona Settefrati: un incontro con i cittadini

Informare per condividere e operare per il bene della comunità in un’ottica di partecipazione attiva dei cittadini alle scelte strategiche per Barletta.

Per questo, stasera, alle 19.00, l’Amministrazione comunale invita i residenti del quartiere Settefrati e tutti i cittadini interessati, a prendere parte a un incontro sul Centro comunale di Raccolta – Area ecologica, che si svolgerà sul piazzale antistante la chiesa di San Nicola, fra via Pertini e via De Nicola.

L’incontro si svolgerà nel rispetto delle prescrizioni anti Covid.