Si sono conclusi i lavori di completamento del Lotto A del Parco dell’Umanità, consistenti nella realizzazione dell’Asse attrezzato pedonale, con spazi dedicati ai bambini, allo sport e allo sgambamento dei cani.

Nessuna cerimonia ufficiale, la pandemia e le restrizioni non lo consentono, ma comunque i più piccoli, nei limiti del consentito, potranno godere di questo spazio all’aperto che ha creato un collegamento fra il parco e via Barberini.

Ieri mattina il sindaco Cosimo Cannito e l’assessore ai Lavori pubblici, Gennaro Calabrese, hanno compiuto un sopralluogo in quello che è uno spazio strategico per la città, per il quartiere e per la sua crescita.

“Lo avevamo pensato come un luogo di socializzazione, di incontro e condivisione - hanno detto il sindaco Cannito e l’assessore Calabrese – e anche se per ora tutto questo è un tabù, presto torneremo a poter stare insieme agli altri e magari potremo usare questi spazi anche per allestire spettacoli all’aperto”.

Il verde lungo l’asse attrezzato si alterna a spazi aperti, vere e proprie piazze, con al centro un’area allestita con giochi per i più piccoli e tutto intorno attrezzi per il fitness. L’opera è costata circa 178.000 euro. I lavori erano stati consegnati all’inizio del 2019.