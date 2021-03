Offese e minacce al sindaco Cannito in un video su Fb, solidarietà della politica

Una critica alla gestione della situazione di emergenza dovuta alla pandemia da Covid-19 rivolta al Sindaco di Barletta Cosimo Cannito ma espressa da un cittadino attraverso un video su Facebook con minacce alla "sua serenità mentre torna a casa" e appellativi offensivi.

Gli amministratori comunali fanno quadrato intorno al primo cittadino, esprimendo solidarietà e condanna per i toni utilizzati.

"Esprimiamo dura e ferma condanna alle intollerabili e ignominiose minacce rivolte a Mino Cannito come uomo e rappresentate istituzionale. A lui la nostra massima vicinanza e solidarietà.

Non si può restare fermi davanti ai toni intimidatori, alle parole offensive e inqualificabili diffusi con un video pubblicato in rete. Tale comportamento denota una totale assenza di rispetto verso la persona e la massima istituzione comunale che dev'essere punito in maniera esemplare perché i toni del dibattito politico non devono conoscere violenze verbali.

Si può condividere qualunque presa di posizione e rimostranza solo se espressa nel rispetto delle persone e delle leggi. Ogni altro atteggiamento non può essere tollerato.

Riteniamo opportuno rafforzare l’educazione alla legalità e al rispetto, e tutti dobbiamo essere impegnati nel perseguimento contro chi pensa che tutto gli è concesso in nome di una idea personale di libertà di espressione.

I sottoscritti si uniscono all'invito degli altri colleghi di maggioranza nel chiedere un intervento del Prefetto"".

I consiglieri

Luigi Antonucci

Stella Mele

Riccardo Memeo

Gli assessori Gennaro Cefola Oronzo Cilli

"Il periodo è difficile per tutti, ma l’esasperazione non può giustificare toni minacciosi o parole di odio. Come cittadini, ancora prima che componenti del Partito Socialista, condanniamo con fermezza il messaggio rivolto al sindaco di Barletta, Mino Cannito. Un sindaco non può scontare sulla propria pelle difficoltà che vanno ben oltre i poteri di un amministratore comunale, né è ammissibile che a fine giornata debba rientrare a casa avendo paura per sé e per la propria famiglia. Un sindaco ha il dovere di ascoltare i suoi concittadini, di farsi portavoce delle loro istanze, ma non può pagare per colpe inesistenti. A fare specie, ancor di più, l’onda di chi, schermandosi (neanche tanto) dietro una tastiera, si fa sostenitore di pensieri che vanno ben al di là del buon senso. Per questo, la sezione cittadina del Partito Socialista, intende manifestare pubblicamente il proprio sostegno al sindaco Cannito, uno dei tanti amministratori esposti in prima persona contro un nemico che, oltre a mietere vittime, sta creando un clima di pericolosa tensione. Rocco Dileo