Attività di manutenzione nel Parco dell’Umanità

il ripristino dell’impianto di illuminazione che in più punti era spento con la sostituzione dei corpi illuminanti guasti e fuori uso e della linea elettrica nei tratti in cui si presenta danneggiata;

Lunedì prossimo, intanto, è programmato un intervento anche nella nuova zona del Parco dell’Umanità (Lotto “A”), in via di completamento, dove saranno installati giochi per bambini e attrezzi per il fitness.