Festività pasquali, gli orari di accesso al Cimitero comunale

In occasione delle festività pasquali e in considerazione di tutti i provvedimenti di legge volti a contenere il contagio da Covid - 19, il sindaco Cosimo Cannito, con una apposita ordinanza, ha disposto che, nella giornata di sabato 27 marzo, di domani domenica 28 marzo e sabato 3 aprile, il Cimitero comunale rimarrà aperto ininterrottamente dalle ore 7 alle ore 17.

La domenica di Pasqua, 4 aprile, e il lunedì dell’Angelo, 5 aprile, sarà aperto dalle 7 alle 13.

Sul piano della viabilità, è istituito il divieto di accesso alle auto sul viale del Cimitero, da via Foggia, e su via del Gelso, ingresso da via Violante, fatta eccezione per i veicoli di soccorso, per il trasporto dei disabili, dei residenti e delle attività commerciali e per i mezzi istituzionali.