Sono 554.558 le dosi di vaccino anticovid somministrate in Puglia, su 681.305 dosi consegnate, pari all’81 per cento. Di queste 174.120 sono di over 80, 54.022 hanno ricevuto la seconda dose.

Lo rende noto loa Regione Puglia.

Le vaccinazioni anticovid procedono a pieno ritmo anche nel fine settimana.

Giornata dedicata alla vaccinazione degli over 80 nella Asl Bt tra prime e seconde dosi. Organizzate giornate di vaccinazione a Minervino, Andria e Trani mentre da lunedì pomeriggio all'ospedale di Barletta saranno vaccinati 200 trapiantati di reni: i loro congiunti e i loro familiari saranno vaccinati dal Dipartimento di Prevenzione.