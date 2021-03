Controlli su rispetto norme anticontagio, a Barletta sanzionati 18 ragazzi per assembramenti

Nell'ambito degli specifici servizi tesi a contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, i poliziotti del Commissariato di P.S. di Barletta hanno effettuato controlli nella zona del centro storico e del quartiere Settefrati e tratto in arresto G.P., pregiudicato 39enne, già sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di dimora. A seguito di attività d'indagine avvalorata da servizi di appostamento, osservazione e pedinamento, è stata rilevata l'attività di spaccio di marijuana posta in essere dall'arrestato, nell'area del centro storico, a poche decine di metri dalla cattedrale. L'uomo si avvaleva della collaborazione di un 22enne con segnalazioni di polizia, denunciato in stato di libertà per i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale; ha tentato di sottrarsi al controllo ma è stato prontamente fermato dagli agenti. La tecnica adottata consisteva nel nascondere nelle canaline pluviali dell'area diverse dosi di sostanza stupefacente che, di volta in volta, venivano cedute in cambio di denaro. Sequestrati 110 grammi di marijuana e segnalati all'Autorità Amministrativa 3 giovani assuntori; contestate 4 violazioni amministrative per il mancato rispetto delle norme anticontagio.



In tutto l'arco del weekend, inoltre, i poliziotti del locale Commissariato di P.S. hanno effettuato controlli per verificare il rispetto delle norme di prevenzione da contagio Covid-19; individuato un locale privato, ubicato a Barletta in via Solferino, al cui interno erano presenti ben 10 giovani a cui è stata contestata la relativa violazione amministrativa. Altri 8 giovani sono stati sorpresi all'interno di un'unica stanza di una struttura ricettiva, presa in affitto da uno di loro. Elevate 8 sanzioni amministrative nei confronti dei ragazzi e relative contestazioni al titolare della struttura.