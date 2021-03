Giornata Vittime del Coronavirus, un minuto di silenzio anche a Barletta

“Quella di oggi (ieri, 18 marzo ndr) è una giornata di lutto nazionale alla quale era doveroso che la nostra comunità, simbolicamente, partecipasse con questo minuto di silenzio, accogliendo l’invito del sindaco di Bari e presidente dell’Anci Antonio Decaro”. Lo ha detto il sindaco di Barletta, Cosimo Cannito, subito dopo la breve e mesta cerimonia in occasione della prima Giornata nazionale per le Vittime del Coronavirus, sotto Palazzo di Città.

“I morti di Bergamo e anche quelli che ci sono stati nella nostra città – ha aggiunto il primo cittadino - pesano sulla nostra memoria e siano da monito a chi non ha ancora inteso che bisogna rispettare le regole per riuscire a contrastare i contagi, perché non siamo ancora fuori da questa pandemia e la situazione è seria, sia dal punto di vista sanitario che economico”.

“La nostra città sta pagando un tributo molto alto – ha concluso Cannito – e proprio per questo invito tutti alla prudenza, a non abbassare la guardia anche nel rispetto della memoria di chi non c’è più”.