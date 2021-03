Coronavirus, nuove regole per l'accesso agli uffici demografici di Barletta fino al 6 aprile

Diventano stringenti le regole per accedere ai servizi degli Uffici Demografici dopo la decisione di inserire la Puglia fra le regioni in “Zona Rossa”. Regole contemplate in una ordinanza del sindaco volta al contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, valida da oggi al 6 aprile prossimo

In generale gli uffici Nascite e Decessi, Cittadinanza e Matrimoni, Anagrafe, Toponomastica, Statistica, Leva Militare, Elettorale e Demanio resteranno chiusi al pubblico.

L'accesso in forma "front line" è autorizzato solo per appuntamento e per comprovate ragioni di lavoro, di necessità indifferibile e di motivi sanitari.

Gli altri servizi dei predetti uffici saranno garantiti con il sistema dell'Email o PEC con risposta analoga. I dipendenti garantiranno le eventuali urgenze motivate, eventualmente in turnazione tra loro, tutti i giorni dal lunedì al venerdì, nelle fasce orarie del turno di servizio ordinario, In regime di reperibilità il sabato e la domenica.

Si ricorda che la validità delle carte di identità scadute dopo il 31 gennaio 2020 è prorogata al 30 aprile 2021 e che è stato disposto il rinvio ad altra data delle CIE già prenotate, salvo che per quei casi in cui i documenti siano indispensabili per lavoro, necessità e motivi sanitari comprovati. Di seguito gli indirizzi PEC degli uffici in oggetto.



