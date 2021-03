Rubato l’ape 50 dell’Ambulatorio popolare di Barletta: l'appello

"Venerdi 14 marzo, verso le ore 20, il nostro piccolo Ape 50 targato X8zt9h è stato rubato. Lo avevamo comprato, usato, con tanti sacrifici economici, e con tantissimi altri lo stavamo progressivamente riparando. Con il nostro motocarro avremmo voluto potenziare tutta la nostra rete di raccolta dei generi alimentari donati o rimasti invenduti presso i vari esercizi commerciali per farne poi distribuzione tra le persone più deboli della comunità, e adesso ce lo hanno rubato". A rendere noto l'episodio è il referente dell'Ambulatorio popolare di Barletta, Cosimo Matteucci.

"Abbiamo già sporto denuncia presso la Stazione dei Carabinieri di Barletta e a questo punto non ci rimane da far altro che appellarci alla persona che lo ha rubato chiedendole di mettersi una mano sulla coscienza e di restituircelo.

Non vi nascondiamo la profonda amarezza di questo momento che si aggiunge a quella per i furti dei bulbi in piazza Plebiscito, ai danneggiamenti e agli atti vandalici e al tentativo di rubare finanche i pesci rossi della vasca centrale, in cui con tanta fatica, e senza uso di sostanze chimiche, stiamo cercando di costruire uno stagno biologico con fiori, muschi e piante acquatiche, rubate in gran parte pure queste.

Andremo avanti, cercando di superare questo brutto periodo, e chiedendo, infine a chiunque avesse notizia del nostro ape 50, di farcene comunicazione anche tramite messaggi telefonici a questo numero: 3276992552. Grazie mille a tutte le persone che vorranno aiutarci".