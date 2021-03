Giornata della Donna, dall'Amministrazione fiori alle operatrici sanitarie del “Dimiccoli”

Che indossino il camice o le scarpe antinfortunistiche per salire e scendere dalle ambulanze e prestare i primi soccorsi, le operatrici sanitarie sono il simbolo della lotta al Covid e per questo l’Amministrazione comunale di Barletta, Assessorato alle Pari Opportunità, ha deciso di dedicare loro la Giornata della Donna.

Questa mattina il sindaco Cosimo Cannito con l’assessora Rosa Tupputi e il direttore generale della Asl BT, Alessandro Delle Donne, hanno voluto simbolicamente celebrare tutte le donne donando dei coloratissimi fiori di campo a una delegazione di operatrici sanitarie dell’ospedale “Dimiccoli”.

“Non potevamo non dedicare loro questa giornata – ha detto Rosa Tupputi – perché sono state la nostra trincea ma anche la prima linea di attacco a questa pandemia, che affrontano oramai ogni giorno da un anno a questa parte, fra le corsie e a casa”.

“Era doveroso da parte mia venire in ospedale a ringraziare tutte le operatici sanitarie per il lavoro svolto e per quello che ancora ci sarà da fare – ha detto il primo cittadino - perché non ci siamo liberati ancora dalla pandemia e le donne sono state maggiormente penalizzare da questo evento terribile, in quanto mamme e in quanto lavoratrici, perché sono state quelle che hanno sofferto di più il danno economico che la pandemia sta arrecando. Attraverso loro, pertanto, il mio augurio e la mia gratitudine, in questo 8 marzo, giunga a tutte le donne di questa città!”.

L'Intervento dell'Assessore alle Pari Opportunità Rosa Tupputi:

Mai come quest'anno l'8 marzo si carica di significato e rappresenta un doveroso momento di partecipazione comunitaria che celebri la figura della donna quale concreta sostanziale presenza in una società che pian piano è tenuta a farle spazio.

Donne che hanno messo in campo tutte le forze possibili e necessarie in un momento critico come quello attuale e nelle molteplici vesti di lavoratrici, madri e mogli hanno dimostrato di riuscire a dare il meglio di sè anche nelle circostanze più critiche.

Ed ecco che sono stata onorata questa mattina di aver potuto, in qualità di assessore alle Pari Opportunità, consegnare personalmente mazzi di fiori a donne straordinarie che attraverso il loro operato quotidiano, rappresentano il riscatto del mondo rosa, danno voce a quante ancora la società volta le spalle, a quante continuano a morire per logiche maschiliste incomprensibili e deprecabili.

Oggi all'ospedale Dimiccoli di Barletta, insieme al sindaco Cannito e al Commissario straordinario dell'Asl BT Delle Donne abbiamo omaggiato alcune di loro , un gesto simbolico per ringraziarle tutte, una per una''.

''I mesi più bui li abbiamo superati anche grazie a loro che, insieme a tutti gli altri operatori sanitari, sono in prima linea contro la pandemia da Covid 19.

Nascoste e rinchiuse nelle tute bianche, con i volti coperti da mascherina, occhiali e visiere, hanno imparato a destreggiarsi come giganti contro il Coronavirus, nelle corsie degli ospedali, nelle residenze per anziani, a bordo delle ambulanze, nelle case dei pazienti, ovunque ci sia bisogno di loro.

Lavorano senza sosta, con generosità, forza e coraggio.

Ed ecco perchè oggi più che mai l'8 marzo Vogliamo Essere Rappresentate Da Loro''.