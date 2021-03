Emergenza Covid, a Barletta nuovi provvedimenti per contenere la curva dei contagi

Da oggi fino al 6 aprile prossimo, il venerdì, il sabato e la domenica, dalle 12 alle 22 è vietato stazionare in zone particolarmente delicate della città e in prossimità dei locali, ovvero: via Duomo (compresa piazzetta Duomo e piazza Castello fra via Mura San Cataldo e la piazza), piazza Federico di Svevia, Parco dell’Umanità, zona retrostante la Lega navale (dalla radice del porto all’intersezione con via Regina Elena), litoranea di Ponente nel raggio di 50 metri dagli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande. In tali aree è ammessa la sola somministrazione e consumo di bevande all’interno dei locali e nei dehors nel rispetto delle norme anti Covid. A Ponente, inoltre, resta in vigore il divieto di accesso dei mezzi a motore dall’incrocio con via Luigi Dicuonzo al lido Mennea nelle giornate festive, dalle 8 alle 20.