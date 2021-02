Assembramento nel piazzale, chiuso McDonald's in via Foggia

Sanzionato con la chiusura per 5 giorni il locale McDonald's in via Foggia a Barletta, a causa dell'assembramento verificatosi fuori nella serata di oggi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, la Polizia municipale e di Stato che avrebbero accertato la presenza nel piazzale esterno di circa 400 persone che vi sostavano, contravvenendo alla norma che prevede solo la possibilità di asporto.

Una situazione fuori controllo causata con preoccupante frequenza purtroppo dal mancato rispetto delle regole, soprattutto da parte di tanti giovanissimi.