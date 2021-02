Nuova lapide alla Madonna in piazza Plebiscito: il 25 febbraio l'inaugurazione

Giovedi 25 febbraio alle ore 11,30 si terrà, in Piazza Plebiscito, l’inaugurazione della nuova lapide dedicata alla statua della Madonna.

Ricordiamo che la precedente lapide votiva, stando alle cronache, era stata distrutta a seguito di un atto vandalico commesso da persone rimaste ignote.

Dopo l’appello dell’Ambulatorio popolare di Barletta, la lapide è stata riprodotta grazie al dott. Ruggiero Capuano, restauratore barlettano, che l’ha donata a tutta la comunità.

L'inaugurazione avverrà domani alla presenza del Sindaco, dott. Cosimo Damiano Cannito e di Don Sabino, parroco della Chiesa di San Giacomo.

"Per noi dell’Ambulatorio popolare di Barletta OdV sarà un altro momento molto importante: siamo una organizzazione di volontariato non confessionale, ma ripristinare quella lapide, frantumata e ridotta in pezzi, per noi significa lanciare un fondamentale messaggio di ricomposizione e unione della comunità attorno agli ideali della solidarietà, dell’inclusione e della convivenza pacifica di tutte le persone, a prescindere da qualsiasi differenza e credenza religiosa.Siamo tutte e tutti uguali.

Questa nuova lapide rispetto alla precedente ha anche un’importante e bellissima novità: ha nel suo testo delle parole preziose al fine di superare ogni differenza di genere: parole che la renderanno unica ed innovativa a livello non solo cittadino. Potrete scoprire quali siano quelle parole partecipando alla inaugurazione in presenza, oppure seguendo la diretta sulla pagina Facebook dell’Ambulatorio popolare".

Appuntamento in piazza Plebiscito alle ore 11:30.

L’evento si svolgerà in scrupolosa osservanza delle prescrizione sanitarie in tema di contrasto alla pandemia Covid. Chi sarà presente dovrà dotarsi di mascherina e rispettare il distanziamento interpersonale al fine di evitare assembramenti.