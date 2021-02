Calcinacci caduti da un edificio storico in corso Garibaldi

Pioggia di calcinacci questa mattina, 21 febbraio, poco prima di mezzogiorno in corso Garibaldi, da un edificio storico accanto alla chiesa di San Domenico.

Pericolo scampato per i numerosi cittadini che in quel momento passeggiavano sulla centralissima via, come raccontano i testimoni.

Sul posto sono intervenuti subito vigili del fuoco e polizia municipale. Non si registrano danni né feriti.