Buste differenziata, distribuzione porta a porta in tutto il quartiere Settefrati

Inizierà lunedì prossimo 22 febbraio 2021 la distribuzione delle buste per la raccolta differenziata in modalità porta a porta in tutto il quartiere Settefrati. Dopo il test avvenuto lo scorso dicembre nel solo centro storico e avendo colto molti apprezzamenti da parte della cittadinanza per questa innovativa modalità, continua la pianificazione prevista da Bar.S.A. nell’ambito della distribuzione.

«D’intesa con il sindaco Cosimo Cannito e dietro impulso dell'assessore all'Igiene urbana Ruggiero Passero che fortemente ha voluto e spinto verso questa metodica, continuiamo questo esperimento dopo il successo colto due mesi fa. Ho ricevuto personalmente commenti da molti cittadini che hanno lodato sia questo metodo, soprattutto in un periodo così complesso, sia la grande cortesia degli operatori Bar.S.A.». A suggello interviene l'amministratore unico di Bar.S.A. S.p.A. avv. Michele Cianci oltre che a rimarcare l’innovazione messa in campo.

«Manteniamo comunque il carattere sperimentale dell’iniziativa – conclude Cianci - per avere un feedback più esteso dalle diverse zone di Barletta. Puntiamo molto all’utenza di Settefrati da cui otterremo risposte la cui analisi ci fornirà il miglior modo possibile di procedere nei prossimi mesi. La cittadinanza mostra di gradire appieno, continueremo così ma mi preme rimarcare quanto forse il miglior premio possibile è quello che i cittadini barlettani riservano ai nostri operatori, sorrisi e attestati di stima per un lavoro splendido compiuto in un momento difficile».

Gli incaricati di Bar.S.A. S.p.A. provvederanno personalmente alla distribuzione dei kit: il tutto è organizzato nel pieno rispetto delle norme di distanziamento previste. Le buste per la raccolta differenziata possono essere ritirate previa esibizione del documento d'identità al personale Bar.S.A. incaricato, che rimarrà all'esterno del domicilio.

Il servizio in questa fase riguarderà esclusivamente i residenti del quartiere Settefrati di Barletta. La distribuzione avverrà solo lunedì e martedì dalle ore 14.00 alle ore 16.00.

Si ricorda infine che per tutta la cittadinanza il servizio di distribuzione buste relative al 2021 è già attivo dallo scorso 16 novembre, presso il Centro di raccolta del Parco degli Ulivi sito in via degli Ulivi (angolo con via dei Salici).